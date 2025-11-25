Omar Acedo y Buena Fe desatarán la locura en el Teresa Carreño con “Psiqui Tour 2025”

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo musical, que ha encendido los escenarios venezolanos regresa con una fuerza arrolladora, y en esta oportunidad le toca al público capitalino disfrutar de un evento de alta factura que refuerza los lazos culturales entre Venezuela y Cuba: “El Pisqui Tour 2025” en el que el reconocido cantante venezolano Omar Acedo y el prestigioso dúo cubano Buena Fe, integrado por Israel Rojas y Yoel Martinez, desbordan su torrente de talento sobre el escenario. La cita es este viernes 28 de noviembre en el Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

Es de esa manera como la gira, que ha desatado la locura del público en Maracaibo, Coro y Puerto Cabello, llega a Caracas. Definido por los propios artistas como un “Tour Loco e’ Bola”, Psiqui Tour 2025 propone una experiencia artística intensa, cercana y festiva que celebra la música popular latinoamericana.

“Psiqui Tour 2025” es un espectáculo de dos horas que combina los éxitos emblemáticos de Omar Acedo con lo mejor del repertorio de Buena Fe, además de versiones emocionantes de laureados intérpretes latinoamericanos. El público vive un viaje de sensaciones: risas y aplausos, momentos íntimos que provocaron lágrimas, y una profunda sensación de hermandad cultural entre Cuba y Venezuela.

En palabras del propio Israel Rojas, “Para mí es un honor poder compartir escenario con Omar Acedo, con sus músicos, su equipo de trabajo. Es la segunda vez que hacemos algo como esto: salir de gira por todo Venezuela y hacer un concierto en Cuba, y unir dos proyectos que son totalmente diferentes, pero que nos unen las ganas de hacer arte, las ganas de comunicar como lo hacemos con nuestras canciones”.

El formato del show permite alternar temas en conjunto, duetos, solos instrumentales (como el lucimiento del cuatro de Jorge Polanco) y secciones donde cada agrupación brilla con identidad propia. Además, en cada ciudad el montaje añade elementos locales que refuerzan la conexión con el público.

La gira continuará su recorrido por Barquisimeto, Maracay, Maturín, Puerto Ordaz, Barcelona y La Guaira, llevando el repertorio y la energía de “Psiqui Tour 2025” a audiencias diversas y consolidando, a su vez, un vínculo artístico entre Cuba y Venezuela.