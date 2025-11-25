Kleiver Fajardo: el fenómeno digital que resalta a Venezuela en su contenido

Suscríbete a nuestros canales

Con 28 años, Kleiver Fajardo, un comunicador social oriundo de Los Teques, estado Miranda, ha logrado acaparar al mundo digital no solo de Venezuela, sino de muchas partes del planeta, con su jocoso humor en el que resalta la esencia del venezolano.

Seguramente has oído hablar de Olga, de Nohelí o de la rebelde Andrea, y sí… ¡Estos 3 personajes le pertenecen a Kleiver! Desde Bogotá, Colombia, el venezolano le dio rienda suelta a un proyecto que venía trabajando desde hace más de un año y el cual para el día de hoy es el favorito de los internautas.

Kleiver ha revolucionado las redes sociales

En entrevista para Meridiano, el periodista afirmó que, fueron pocas las clases de teatro que tomó, pero, eso fue suficiente para destapar su vena artística y, a través de su divertido, pero, también profundo contenido, lograr meterse en el corazón del público.

Aunque por los momentos, SoyKleiii mantiene a sus personajes de manera virtual, está planeando llevar próximamente dicho espectáculo a las tablas, donde desea triunfar y recorrer muchas partes del mundo.

¡Dale click al video y disfruta de esta mágica entrevista!