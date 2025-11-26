Lobos de Arabia suben en la tabla de posiciones del Baseball United

Suscríbete a nuestros canales

Una racha de problemas de pitcheo por parte de Karachi Monarchs (Monarcas) le costó el partido, ya que los Arabia Wolves (Lobos) ganaron 11-3 y ascendieron al segundo lugar en la clasificación de Baseball United.

La debacle de los Monarcas comenzó temprano con el abridor Faisal Hayat, quien regaló tres bases por bolas consecutivas con las bases llenas en la segunda entrada, permitiendo que cinco carreras anotaran. La situación se repitió en la quinta entrada, donde Alex Dubord y otro descontrolado propiciaron una explosión ofensiva de nueve carreras para los Wolves. Incluso el relevista Isaac Milburn concedió una carrera con base por bolas en la octava.

En contraste, los lanzadores de Arabia (Wolves) tuvieron un desempeño efectivo. A pesar de que Sean Fekete se llevó la victoria, la actuación más destacada fue la de Blake Purnell, quien lanzó 2.2 entradas sin permitir carreras. Ofensivamente, Paul Myro (2-5, 1 CA, 1 CE) y Elliot Good (1-3, 2 CA, 2 CE) lideraron la ofensiva de los ganadores.

Asi marchan las posiciones

Equipos Victorias Derrotas Dif. PCT Racha Cobras de Mumbai * 5 2 7 .714 W1 Halcones de Medio Oriente 2 2 4 .500 W2 Lobos de Arabia 2 2 4 .500 L2 Monarcas de Karachi 2 5 7 .286 L1

Próximos juegos

Martes 2 de diciembre: Halcones de Medio Oriente vs Cobras de Mumbai

La voz de "play ball" se dará a las 10:50 am hora de Venezuela, partido que será trasmitidos por Meridiano Televisión y su página web.