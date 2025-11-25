Mumbai Cobras avanza a la siguiente ronda del Baseball United (Tabla de posiciones)

Suscríbete a nuestros canales

La segunda semana de acción del Baseball United comenzó este martes 25 de novielbre con el triunfo ajustado de Mumbai Cobras por marcador de 1-0 sobre los Halcones de Medio Oriente gracias a un excelente desempeño del pitcheo colectivo. Recordemos que puede ver todos los partidos del torneo de Medio Oriente a través de la pantalla de Meridiano Televisión.

La única carrera del encuentro fue impulsada en la sexta entrada por un doble conectado por Brantley Bell. Este resultado se cimentó en una labor heroica de cinco lanzadores, quienes se combinaron para propinar una blanqueada, permitiendo solo seis hits al equipo contrario a lo largo del juego.

Un momento crítico fue en la octava entrada, cuando Woolridge activó su tercer Fire Ball de la temporada, logrando ponchar a un bateador con dos corredores en base para sofocar la amenaza de Medio Oriente y mantener la mínima ventaja.

La rotación de lanzadores fue clave para la victoria de las Cobras. Akshay More se llevó el triunfo, mientras que la victoria fue protegida por los relevistas: Brandon Kaminer, Jacob Hasty y Chandler Woolridge, mientras que Akeel Morris aseguró el salvamento.

Con esta victoria, los Cobras de Mumbai (5-2) no solo se afianzaron en la cima de la tabla de posiciones, sino que también aseguraron su clasificación a la United Series. Esta serie de campeonato de la liga Baseball United está programada para comenzar el próximo 12 de diciembre.

Asi marchan las posiciones

Equipos Victorias Derrotas Dif. PCT Racha Cobras de Mumbai * 5 2 7 .714 W1 Halcones de Medio Oriente 2 2 4 .500 L1 Monarcas de Karachi 2 4 6 .333 W1 Lobos de Arabia 1 2 3 .333 W1

Próximos juegos

Miércoles 26 de noviembre: Monarcas de Karachi vs Lobos de Arabia

La voz de "play ball" se dará a las 10:50 am hora de Venezuela, partido que será trasmitidos por Meridiano Televisión y su página web.