LVBP: Yasiel Puig se suma al Derby de Jonrones

En reemplazo de Eugenio Suárez

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 06:24 pm
Foto: Cortesía
El beisbol venezolano vivirá una jornada de espectáculo el próximo 1 de diciembre en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, cuando se celebre el esperado Festival del Jonrón Pepsi. El cubano Yasiel Puig será uno de los protagonistas del evento, en reemplazo de Eugenio Suárez, quien no podrá participar.

Un reemplazo de peso para mantener la emoción

La ausencia de Eugenio Suárez, figura de Grandes Ligas, generaba dudas sobre el impacto en el atractivo del Derby. Sin embargo, la incorporación de Yasiel Puig garantiza un show de poder y carisma. Conocido por su estilo explosivo y su capacidad para conectar batazos largos, el cubano aporta un perfil mediático que conecta con la afición venezolana y asegura que el evento mantenga su magnetismo.

El estadio José Bernardo Pérez de Valencia será el escenario de esta cita que promete llenar las gradas el próximo lunes 1 de diciembre para saber quién se coronará como el nuevo monarca del cuadrangular en Venezuela.

