LVBP: Caribes tendrá el debut de este gran prospecto con miras a seguir en la zona alta de la tabla

Los Caribes de Anzoátegui están viviendo un gran presente en esta temporada 2025-2026 de la LVBP, ya que su récord de 17 victorias y 15 derrotas los mantiene en la zona alta de la clasificación. Su misión para esta séptima semana es continuar en esa misma línea, y para ello contarán con el aporte de un gran prospecto.

Y es que para esta jornada del miércoles, frente a Bravos de Margarita, debutará José Fernández, uno de los peloteros que más esperaba la organización oriental para que se sumara al grupo. Es por ello que el manager Asdrúbal Cabrera no perdió mucho tiempo y lo alineó como noveno en el orden, y defendiendo la tercera base.

Por otra temporada productiva con Caribes

A pesar de que la campaña 2024-2025 fue un tanto desastrosa para Caribes de Anzoátegui, uno de los pocos puntos rescatables lo protagonizó justamente el oriundo de Cumaná. Se trató de uno de los bates más productivos, al punto de ser el líder en hits del equipo, así como tercero en jonrones, carreras anotadas e impulsadas.

Con la incorporación de José Fernández, la Tribu no solo contará con un bate que suele responder en los grandes momentos, sino también con un talentoso guante que tiene la capacidad para defender varias posiciones en el infield. Dicho en otras palabras, esta segunda mitad de temporada promete muchas alegrías para el oriente del país.

Asimismo, cabe agregar que el infielder venezolano tuvo un 2025 brillante en Ligas Menores. Y es que para esta última zafra hizo vida en la sucursal Doble-A de los D-backs de Arizona, bateando para .272 con 17 jonrones, 80 carreras impulsadas y 68 anotadas.

