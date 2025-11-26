El conocido importado de Tigres que se estrenará hoy ante Leones

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Tigres de Aragua no ha dejado de trabajar desde que comenzó la temporada y como ya lo ha hecho en esta temporada, contarán a partir de hoy con un nuevo lanzador importado ya conocido en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Los maracayeros le dieron la oportunidad inicialmente a Yoennis Yera, cubano que posteriormente cedió su cupo al derecho Cory Thompson, quien ahora fue quien salió del roster por el nuevo serpentinero.

Nate Antone se estrena a los bates "Melenudos":

Este nuevo lanzador foráneo se trata del experimentado Nate Antone, quien no solamente ingresó al roster"Bengalí" este miércoles, sino que hoy mismo hará su estreno contra la temible ofensiva de los Leones del Caracas, según la información del staff de Prensa de la novena de Aragua.

Antone ya tenía varios días poniéndose a tono con los aragüeños, para la que será su segunda experiencia en la pelota rentada venezolana, primera con los Tigres.

Nate Antone viene con un nuevo rol:

Aunque en la campaña 2022-2023, el estadounidense de 34 años actuó únicamente en condición de relevista con Tiburones de La Guaira, dejando una destacada efectividad de 3.86. En está ocasión se estrenará en la LVBP como abridor, labor que viene ejerciendo en las últimas ligas en las que ha jugado.

Nate tendrá al frente al también experimentado Wilmer Font, quien se encargará de subir al morrito por el Caracas con la misión de mejorar lo hecho en su par de salidas previas.