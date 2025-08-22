Águilas del Zulia anuncia cambios de cara a la temporada 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

Águilas del Zulia destacó como uno de los mejores equipos en la pasada temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El equipo terminó en la tercera posición en el Round Robin, quedándose a pocos encuentros de avanzar a la Gran Final.

Pese a los resultados positivos, el equipo no cerró de la mejor manera la campaña con retrasos de pagos y la negatividad de salir al terreno por parte de los jugadores. A menos de dos meses de la venidera edición en la pelota criolla, los marabinos anunciaron el inicio de un proceso de renovación total en su directiva con el objetivo de fortalecer su participación en la 2025-26.

Los zulianos destacaron a través de un comunicado que los próximos movimientos será el comienzo de un nuevo ciclo en la historia de la organización. Asimismo, la novena invita a toda su afición a sumarse a este proyecto con pasión y lealtad.

Águilas anuncia cambios en su directiva

De acuerdo con el anuncio, el Zulia moverá la mata en la dirección como parte de su evolución y crecimiento para poder competir en los siguientes entregas en el béisbol venezolano. Los rapaces cumplirá nueve años desde que ganaron su último campeonato en la LVBP (4-1 vs Cardenales de Lara).

Se inicia un proceso de renovación en el liderazgo de la institución, con el objetivo de fortalecer la gestión deportiva y administrativa de cara a la temporada 2025-26. Se trata de una visión renovada a optimizar la planificación, fortalecer la estructura interna y garantizar un futuro competitivo dentro y fuera del terreno de juego", expresa el equipo en el comunicado.

La franquicia también hizo un llamado a los aficionados de ser parte de esta nueva etapa del equipo. "En los próximos días, la institución dará a conocer de manera oficial los nombres de los nuevos responsables de cada área", dice en el escrito.