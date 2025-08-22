Magallanes tiene casi definida su importación para la temporada 2025/26 (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Falta muy poco para que inicie la pasión deportiva más importante que tiene el venezolano: la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El próximo 15 de octubre se pondrá en marcha una nueva zafra de nuestra pelota, por lo que los equipos que hacen vida en el torneo ultiman detalles para llegar de la mejor manera a esta fecha.

Para esta nueva campaña, los Navegantes del Magallanes se han movido de manera importante, con cambios que van desde la gerencia, hasta el terreno de juego, ya que han llegado jugadores del calibre de Sandy León, Ángel Reyes, José Suárez, Luis Sardiñas o Thairo Estrada.

Eso sí, a día de hoy, los filibusteros todavía no han anunciado de manera oficial a su primer importado, lo que ha generado algo de incertidumbre. Sin embargo, en una entrevista exclusiva para Meridiano, el gerente deportivo del equipo, Federico Rojas, confirmó que "La Nave" tiene el trabajo bastante adelantado en esta asignación.

Magallanes con la importación casi definida

En declaraciones para Meridiano, el gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, Federico Rojas, confirmó que el equipo tiene bastante adelantado el trabajo con respecto a la importación del equipo para la temporada 2025/26, a pesar de que no se ha oficial ninguna firma hasta los momentos.

"En lo que tiene que ver con los importados, vamos a realizar un anuncio en conjunto cuando ya tengamos todas las firmas concretas, que por cierto ya estamos muy avanzados", explicó el gerente del equipo carabobeño.

Sin embargo, Federico Rojas no emitió comentarios sobre las reportadas firmas de Jesús Reyes y Alex Claudio, ni tampoco sobre el también reportado interés del equipo en firmar a Yasiel Puig, lo que evidentemente va en consonancia con la idea del equipo de anunciar a sus importados en conjunto cuando ya los tengan listos a todos.