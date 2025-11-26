NBA: ¿Podrá Minnesota evitar una derrota de doble dígito ante el imparable Thunder?

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de la NBA nos trae un emocionante enfrentamiento en la Conferencia Oeste entre Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves. Los actuales campeones buscan extender su racha dominante, mientras que los visitantes intentarán superar su reciente inestabilidad centrándose en el trabajo defensivo.

Racha de campeones vs Potencial defensivo

Oklahoma City Thunder: El Thunder llega al partido con una racha impresionante de 9 victorias consecutivas . Han demostrado versatilidad y coherencia tanto en ataque como en defensa, logrando victorias contundentes contra rivales de élite como Los Ángeles Lakers (121:92) y Golden State Warriors (126:102). El equipo local es un claro favorito , respaldado por un historial de 31 victorias contra 25 de Minnesota.

Predicciones clave

Las estadísticas de rendimiento sugieren un partido donde el campeón dominará el inicio y la defensa del visitante limitará su propia producción de puntos:

Dominio en el 1er Cuarto: El Oklahoma City Thunder gana el primer cuarto en sus últimos 6 partidos consecutivos en casa .

El Oklahoma City Thunder gana el primer cuarto en sus . Total de Puntos de Minnesota: Aunque Minnesota promedia un total alto, la redacción anticipa que el esfuerzo defensivo de OKC limitará a los visitantes. El promedio de puntos encajados por el Thunder es de 106.54, lo que sugiere una defensa élite.

Nuestra Elección: Oklahoma City Thunder Hándicap (-10.5), jugada que se cotiza en +101

