Salvador Pérez llega a esta cifra por primera vez en su carrera en MLB

El venezolano Salvador Pérez continúa produciendo notablemente en el beisbol de las Grandes Ligas y esta noche registró una nueva marca personal en su carrera de 14 años.

En el juego entre los Reales de Kansas City y los Tigres de Detroit, el receptor llegó a 30 dobles conectados en una temporada por primera vez en su carrera.

Con el batazo, produjo sus carreras impulsadas 72 y 73, para seguir siendo uno de los bateadores más productivos de los Reales y de la Liga Americana.

Con sus dos fletadas, llegó a 989 para estar más cerca de convertirse en el sexto jugador venezolano con al menos 1000 remolcadas en la MLB. También representó su imparable 1688 de por vida.

PALABRAS DE SU MANAGER

Hace poco más de un mes, “Salvy” recibía elogios por parte de su manager Matt Quatraro por cada batazo importante que seguía alimentando su carrera: “Verlo seguir marcando casillas en lo que está siendo una carrera digna del Salón de la Fama es realmente especial”, declaró para el portal de la MLB.

En estos momentos, con 33 juegos por disputar, las proyecciones reflejan que podría terminar el 2025 con 25+ jonrones, 35+ dobles y 90+ carreras llevadas al plato.