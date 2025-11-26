Yonkleiver Díaz: “Voy a sacarme esa espinita de cuatro segundos con esta yegua en el 5y6 nacional en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para una nueva reunión de carreras en el principal óvalo del país. En esta ocasión, el telón se abrirá a partir de la una de la tarde. Además de las doce competencias programadas, el atractivo del 5y6 nacional será parte fundamental de esta jornada dominical.

La Rinconada: Jinete Profesional Entrevista Reunión 46

El trabajo de Meridiano Web no se detiene: nuestras constantes visitas al óvalo de Coche y el apoyo brindado por el equipo se han caracterizado por su dedicación durante el año, y este domingo no será la excepción para ofrecer la mejor información.

En cuanto a los protagonistas, el jinete profesional Yonkleiver Díaz, quien viene de ganar en la reunión pasada, tiene pleno optimismo de regresar al recinto de ganadores gracias a las cinco montas que realizará en el programa.

La primera monta es con el ejemplar Caminante que ya conoces y ahora va al recorrido de 1.800 metros.

-Sí, a este caballo lo conozco a la perfección al punto de ganarlo dos veces. Para esta ocasión anda en excelente condición y esperemos que este domingo realice una excelente carrera.

En la tercera carrera, estarás en el lomo del ejemplar Zio Giaccof que regresa a pista luego de 35 días sin correr.

-Este caballo y yo hemos arribado en el segundo lugar en dos oportunidades. Para esta ocasión, estimo que tenemos grandes posibilidades de decidir la carrera. Estoy consciente de que el rival más fuerte es Juan Valdez, pero le pido a la afición que no se olvide de mi ejemplar, pues estaremos de seguro en la pelea por el marcador.

Por primera ocasión y gracias al apoyo del trainer Rubén Lanz vas a montar al ejemplar Ganbatte.

- Sí, será la primera vez que monte al ejemplar, y quiero agradecer la oportunidad y la confianza al entrenador Rubén Lanz y a su propietario. Tuve la ocasión de brisearlo (o 'ejercitarlo') y de llevarlo al aparato de partidas, y en ambos trabajos me mostró que anda en excelentes condiciones.

5y6 nacional: Compromisos Datos Hípicos La Rinconada

Tercera válida y nuevamente sobre la veloz Victoria de Oro.

-Con esta yegua he llegado cuatro veces segundo y no hemos podido ganar. Aunque esta semana vamos con el propósito de unir partida con llegada con el favor de Dios.

La sexta válida conocida como la carrera de los acumulados, tiene la monta de la yegua Provenza que también conoces.

- Esta yegua posee un potente remate final. Les aconsejo no dejarla por fuera de sus combinaciones, porque se hará sentir en los metros decisivos del recorrido.