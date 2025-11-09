La cifra redonda merecida: Jinete Yonkleiver Díaz obtuvo su victoria 100 en su carrera profesional

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 43 se desarrolla este domingo 09 de noviembre en el hipódromo La Rinconada donde se cumple con una programación de 13 carreras sin pruebas selectivas.

En la quinta carrera del ciclo no válido, fue para el lote de potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, donde la victoria la consiguió la tordilla Princess Ana (número 5), preparada por Dany Pimentel y conducida por el jinete venezolano de talla internacional Yonkleiver Díaz para los colores del Stud The Big Tony.

Jinete: Marca profesional La Rinconada

Con está victoria el destacado jinete logró conseguir la victoria número 100 de por vida en su carrera profesional.

La hija del semental Imaginary Sailor, consiguió el triunfo por centro de pista y en los metros finales, aun cuando no pudo aguantar el acoso de la castaña Larastone que se venía en atropellada por fuera, Princess Ana terminó por cruzar al espejo en franca ganancia con crono de 70’’2 para el recorrido de 1.100 metros.

Sobre el logro de la cifra redonda Díaz comentó en entrevista para el canal de Youtube INH Televisión lo siguiente: “Si, la verdad es que estoy agradecido con las personas que me apoyan. Son 100 triunfos ya y esperemos que sean muchos más”.

Los inicios de Díaz en la hípica venezolana fue primeramente en el Hipódromo de Paraguaná luego en el óvalo de La Rinconada y posteriormente se va para Perú en el 2023 a cumplir campaña en el Hipódromo de Monterrico, pues fue allí donde obtuvo su título de jinete profesional.

Es por está razón que la cifra lograda por Días corresponde tanto sus victorias obtenidas en el Hipódromo de Monterrico de Perú como los triunfos obtenidos aquí en el óvalo de Coche a su llegada a Venezuela en el año 2024.