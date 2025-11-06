El secreto de la R43: Descubre los ejemplares con más "fuerza" y la jugada larga para multiplicar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 43, está pautada para este domingo 09 de octubre con un total de 13 competencias sin carreras clásicas, a partir de la 12:35 de la tarde, como es de costumbre en el hipódromo La Rinconada.

La Rinconada carreras en vivo: Ejemplares con Fuerza Dividendos

Perfect La Combee (Usa): Este ejemplar importado ostenta una campaña casi perfecta en La Rinconada, con cinco triunfos en seis actuaciones. Aunque reaparece tras 77 días de inactividad luego de su única derrota reciente, su condición luce imponente. Un detalle crucial es que debutará en los 1.300 metros en el óvalo de Coche, una distancia que podría favorecer enormemente su estilo.

Sin lugar a duda este castaño de cuatro años será uno de los espectáculos en la reunión 43 desde ya se ha ganado el cariño del público hípico, en esta ocasión pasa a las manos nuevamente de Robert Capriles y sus aprontes indican que será muy difícil de derrotar.

Princesa Lucia: A pesar del alto hándicap por parte de su jinete Jhonathan Aray, en carrera pareja luce mucho de tener un buen brinco en la partida sin lugar a duda será la que más corra en los metros finales.

Rozagante (Usa): Con experiencia en la arena de Gulfstream Park, este ejemplar debutó en La Rinconada en una prueba selectiva. A pesar de su discreta séptima casilla, hay que recordar que una mala partida comprometió su actuación. Ahora, más puesto, con ejercicios llamativos y bajo la guía de la efectiva dupla Aray-Márquez, van decididos a buscar la victoria.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es la yegua Emmyarantza que participa en la quinta válida para el juego de las mayorías, con la monta del experimentado Aranguren que ya la conoce y libre de tropiezos va estar metida en la pelea en carrera pareja.