Liliana Rodríguez comparte el doloroso momento que atraviesa

Internautas notaron en redes la ausencia de la actriz y cantante venezolana Liliana Rodríguez Morillo. Seguidores había estado preguntándose qué pasaba con la hija mayor de Lila Morillo, quien rompió el silencio sobre la delicada situación que se encuentra atravesando.

Doloroso momento

Humana y con palabras de dolor, la artista de 58 años comentó a su fiel público que ha sufrido la partida de una ser muy querido e importante en su vida, que la tiene muy triste.

Se trata de su perrito Lance, a quien definió como su amigo, compañero y mascota que llenó por muchos años su corazón de felicidad.

“Tienen razón. He estado alejada de todo y de todos desde el sábado pasado. El Domingo nos tuvimos que despedir de nuestro adorado LANCE. Mi amor, mi compañero, mi amigo. Que semana tan difícil”, escribió en su perfil de Instagram.

Siempre en su corazón

Liliana posteó el texto con un video de los momentos más bonitos que vivió al lado del animalito en la piscina, salidas, paseos, en la intimidad de su hogar y hasta con su madre Lila Morillo.

“Me tiembla el dedo, no tenía el valor. Me dejas el corazón roto, falta de aire y demasiado espacio, demasiado silencio en casa”, finalizó el texto.

Los mensajes de apoyo y condolencias no se hicieron esperar en sus 915 mil seguidores, en especial de su hermana Lilibeth Morillo, quien le dejó unas bonitas palabras.