Lilibeth Morillo destrozada por la muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante venezolana Lilibeth Morillo se encuentra de luto por la muerte de Eli Cordero, reconocido pianista, quien perdió la vida en un accidente automovilístico.

Allegado a la hija de Lila Morillo y José Luis Rodríguez ‘El Puma’, el músico era colaborador principal del humorista Benjamín “Er Conde del Guacharo Rausseo y se encontraba en Estados Unidos planificando eventos para la etapa decembrina.

En redes sociales, Lilibeth Morillo despidió a su querido amigo con mucho dolor recopilando imágenes de varios encuentros.

“ELI…Te fuiste demasiado pronto! Aún no puedo creerlo. Fuiste tan especial… conmigo y con todos. Cuánto talento, eras música y alegría. Estas noticias nunca se esperan y cuesta aceptarlas… Gracias por tanto y a Dios por cruzar nuestros caminos. ¡Voy a extrañarte amigo querido! Nos vas a hacer mucha falta…”, escribió la venezolana.

Detalles de la muerte

De acuerdo a los primeros reportes y portales de medios de comunicación, Eli Cordero aguardaba en su vehículo que el semáforo cambiara a verde para regresar a casa luego de comprar un nuevo instrumento musical.

Sin embargo, un auto a alta velocidad impactó detrás del vehículo de Cordero, dejándolo aplastado contra el que estaba delante de él que esperaba para cruzar.

La conductora que originó el impacto sufrió un infarto fulminante momentos antes, lo que provocó que su vehículo perdiera el control. Lamentablemente, la tragedia dejó dos personas fallecidas.