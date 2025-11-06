Bombazo hípico: Te decimos cuál es el "robo" que toda Venezuela espera para el 5y6 de la R43

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada abre sus puertas para presentar su acostumbrada actividad hípica venezolana este domingo 09 de noviembre con su cuadragésima tercera reunión.

El evento promete una jornada de mucha emoción y adrenalina, pues el programa muestra un total 13 competencias, sin pruebas selectivas.

Con la participación de 12 yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de dos y tres carreras (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela) conformarán la nómina para la undécima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, a ser pautada para las 4:45 de la tarde en óvalo.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

En este lote participa la tordilla norteamericana Nikitis (número 3), una hija del semental Audible en The Girl Factor por The Factor.

El jinete aprendiz Oliver Medina es el asignado para montar la importada, mientras que Carlos Luis Uzcátegui es quien la entrena para los colores del Stud Yellowstone.

En su última actuación, que fue en los 1.200 metros del Clásico Ezequiel Zamora (GIII) del día 12 de octubre, llegó sexta a 23 cuerpos de la ganadora Mi Querida Emma (Triplecoronada). Culminada la selectiva, el jinete Jhonathan Aray informó ante la junta de comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que la cuatroañera Nikitis presentó sangramiento.

Todo parece indicar y es importante esperar que, para esta segunda válida del día domingo 09 de noviembre, Nikitis (USA) pueda buscará lograr una nueva victoria de la presente temporada en la arena de Coche.