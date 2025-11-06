Cambio de monta y ajuste cómodo hace temible a esta potra el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting sigue en desarrollo con la muestra de la cuadragésima tercera reunión, el cual, cuenta con una programación especial de 13 competencias, y el regreso de ejemplares de calidad tanto nacionales como importados que la afición espera con ansias su desempeño en pista.

La Rinconada: Cambio de Monta Sorpresa Potras

La quinta competencia del programa no válido es reservada para potrancas nacionales e importadas de 2 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros y por una bolsa a repartir de $39.000.

Entre las participantes se encuentra Gran Cumanesa (número 4), será montada en esta ocasión por el jinete profesional Jean Carlos Rodríguez con un hándicap de 53 kilos, la presentada de Freddy Petit, viene de arribar en su más reciente en el tercer lugar y ese día se presentó como la gran favorita y no pudo cristalizar con la monta de Yonkleiver Díaz.

Para está competencia, la castaña nacida y criada en el Haras La Orlyana utilizará los implementos Cc (Casquillo Correctivos), Gr (Gríngolas), La (Lengua Amarrada), M (Martingala) BB (Bozal Blanco y V (Vendas).

Ajuste: La Rinconada Potra 1.100 metros

Hay que destacar que esta potranca consiguió este miércoles 05 de noviembre el siguiente ajuste de cara a su participación del domingo: 16 29,1 42 55,2 68,3 (1000 metros) (EP) 83,1/ de la raya a los 800 metros, cómoda con remate de 13,1 con el traqueador Gustavo Betancourt, de acuerdo a lo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: La Rinconada