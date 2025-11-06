El favorito de los pasillos: Ejemplar que buscará transformar el rumor en victoria en La Rinconada gracias a su ajuste

Suscríbete a nuestros canales

El segundo domingo del mes de noviembre presentará la reunión número 43 con una programación de 13 carreras de purasangres, a realizarse en el hipódromo La Rinconada como parte de la continuación del tercer meeting de la temporada.

Favorito de Pasillos: La Rinconada Reunión 43

En la primera prueba del ciclo de las no válidas, que da inicio a una nueva programación se realizó un llamado especial para potros nacionales e importados de 2 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros en la arena caraqueña donde seis ejemplares son los encargados de la nómina.

Uno de ellos es Cumanes, conducido en esta ocasión por Yoelbis González y presentado de Freddy Petit en defensa de los colores del Stud “La Vieja”.

El potro de dos años cuenta en su haber con una sola carrera, es decir el debut que realizó el pasado 12 de octubre del presente año, dominó gran parte del recorrido para caer en los metros finales y ser desplazado por el ejemplar Charrasqueado en este mismo recorrido de 1.100 metros.

Ajuste: La Rinconada Potro Cumanés

El miércoles 05 de noviembre el pupilo de Petit ajustó previo a la carrera del domingo, 16 30,4 45,1 58,3 73 (1000 metros) (EP) recta de enfrente, de la raya a los 800 finales, contenido con remate de 14,2 con traqueador P. NAREA. Así lo informó la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos del Intituto Nacional de Hipodrómos (INH).

