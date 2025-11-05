Atención: Así ajustó la línea de Gaceta Hípica que buscará la victoria en la carrera de los acumulados del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima tercera reunión, se inicia este domingo 09 de noviembre con una programación de 12 competencias, sin la inclusión de pruebas selectivas.

La sexta válida para el juego del 5y6 Nacional es reservada para caballos nacionales e importados de cinco años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros.

Uno de los competidores es Juan Valdez (número 2), con la monta del jinete Robert Capriles y entrenado por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone, al mismo tiempo es primer favorito de Gaceta Hípica.

Este importado reaparece luego de 175 días sin correr. En su última, que fue el Quinto Clásico Juan Arias (GI) disputado el 18 de mayo del presente año, llegó quinto a 5 1/4 cuerpos del ganador Gran Alabama para el recorrido de la milla.

Este miércoles 05 de noviembre el nacido y criado en Kentucky (USA) un pique, salió al tiro, en silla, informado por la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

