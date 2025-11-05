Última hora: Un fuerte rival fue retirado del ciclo no válido de la R43 de La Rinconada

El día domingo 09 de noviembre se presenta la cuadragésima tercera reunión, la cual contará con una cartelera de 12 carreras sin cotejos selectivos.
NOTAS RELACIONADAS
La segunda competencia es para caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años ganadores de cuatro y cinco carreras (a excepción de carrera de reclamo), en distancia de 1.300 metros y en principio se contaba con la presencia de ocho competidores inscritos.
Ejemplar: Ciclo No Válido R43 La Rinconada Datos Hípicos
En horas de la tarde de este miércoles 05 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó el retiro de un ejemplar que no competirá en la mencionada prueba el ciclo no válido de la jornada dominical.
Justamente estaba inscrito el cincoañero Aptitud (número 2), pues la iba a montar José Gilberto Hernández y la preparación de Fernando Parilli Araujo que defendería con los colores del Stud Aptitud.
El zaino iba a reaparecer al óvalo caraqueño luego de 56 días sin correr, por lo que en su última actuación pública llegó cuarto a 11 cuerpos del ganador importado Ekating King.
Motivo Retiro: La Rinconada
De acuerdo con la información del INH, el motivo por el cual retiran a Aptitud es por Fractura rudimentaria miembro anterior derecho.