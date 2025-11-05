El hándicap no importa: Descubre el “Video” de alto calibre para la jornada de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos no se detiene en Venezuela. Nos acercamos rápidamente a la reunión 43 de La Rinconada, que en esta ocasión trae consigo 13 emocionantes pruebas, y aunque no cuenta con selectivas, el foco de la afición estará, sin duda, en el 5y6 nacional, que promete otro excelente dividendo y que en esta ocasión arranca desde la octava carrera de la tarde .

La Rinconada: Un Análisis Detallado Apunta a un Gran "Video"

En medio de una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web ha realizado un exhaustivo análisis, para identificar un ejemplar que cuenta con todos los elementos para ser considerado un auténtico "video" o un fijo de buen dividendo para los apostadores. Nos referimos a un yegua que se dará de la partida en la novena carrera, que corresponde a la segunda válida del 5y6.

Dicha carrera es una prueba especial para yeguas nacionales e importados de seis y más años cuatro años, ganadoras de 1 y 2 carreras. Es allí donde aparece inscrita con el número nueve en la gualdrapa la yegua Princesa Lucia. Esta hija de Tato Zeta en Rosa Linda por Taconeo se presenta con un alto hándicap de 57.5 de parte de su jinete profesional Jhonathan Aray.

Olviden sus últimas dos actuaciones: Princesa Lucia Reunión 43

Es crucial que los aficionados borren las dos últimas actuaciones de Princesa Lucia. En la carrera del 14 de septiembre, el ejemplar arribó en el segundo lugar a dos cuerpos y un cuarto de la ganadora Srta. Emiliana donde tuvo una mala partida con el jinete aprendiz Winder Véliz que a la postre dio inicio a una averiguación.

Y en su más reciente presentación en la carrera número 419, el ejemplar con la monta nuevamente de Winder Véliz, presenta problemas en la partida y esta vez no pudo atropellar con éxito y arriba cuarta a nueve cuerpos y un cuarto de la ganadora.

Sin duda, el entrenador Jesús Antonio Romero no dejó nada al azar en esta ocasión: buscó los servicios de un jinete profesional para asegurar la victoria en esta carrera pareja. A pesar de que la yegua carga un alto hándicap, la cuadra confía en que su presentada tiene todo a su favor para decidir la competencia.