A poner el ojo: El paddock de ganadores parece esperar a Ismael Martínez en la R43

El hipódromo La Rinconada se prepara para vivir un emocionante domingo de competencias. La actividad de este segundo fin de semana de noviembre marca la jornada 43 del calendario 2025. Esta fecha resulta especialmente significativa, ya que la arena de Coche contará con un total de trece carreras, con el 5y6 nacional activándose a partir de la octava competencia.

La Rinconada: Recinto de Ganadores Entrenador Victoria

Por su parte, el entrenador Ismael Martínez se mantiene firme por la senda triunfal. El profesional ya cosecha ocho victorias y se coloca muy cerca de igualar lo alcanzado la temporada pasada. Semana tras semana, Martínez visita el recinto de ganadores, amparado en el gran material que conforma su cuadra, material que rinde frutos consistentemente y que, sin duda, este domingo no será la excepción.

Su disponibilidad con Meridiano Web es casi inmediata. Por ello, el equipo aprovechó los ajustes matutinos de este miércoles para conversar con el entrenador, quien habló en detalle de cada uno de los ejemplares que presenta en la jornada.

“Gracias por la entrevista nuevamente, ojalá que mi información sea del agrado de ustedes”

Su primera presentada es la veloz Spectacular Queen en recorrido de 1.100 metros.

-Esta yegua anda bastante bien, mantiene condiciones y para esta ocasión le dimos la oportunidad al jinete Jean Carlos Mundo. Ojalá la suerte este de nuestro lado y pueda ganar con ella.

Para el 5y6 nacional a la altura de la tercera válida tiene el compromiso con Bola de Humo que viene de buen debut.

- Sí, este ejemplar debutó bastante bien al arribar tercero. Para esta carrera, el caballo mantiene una excelente condición y, aunque de nuevo le correspondió el puesto de partida número uno, considero que en este lote parejo es un número puesto para la tercera válida del 5y6.

Luego en la quinta válida presenta a Guillermina en esta ocasión con la monta de Francisco Quevedo.

-Esta yegua anda bastante bien y subida de agrupación fue capaz de llegar tercera. En esta ocasión el lote es bastante parejo y por eso considero que la nuestra debe ser colocada en todas sus combinaciones.

5y6 nacional: Ismael Martínez Presentados Victorias Datos

Para cerrar en una nómina de 12 ejemplares en la carrera de los acumulados, tiene la participación del ejemplar El Pequeño José.

- Este ejemplar viene mejorando paulatinamente. Sin embargo, debemos reconocer la presencia de caballos como Juan Valdez, un rival que considero muy superior en esta agrupación y que se coloca, indiscutiblemente, como el ejemplar a vencer.

No obstante, carreras son carreras. Aquel aficionado que busque la sorpresa puede incluir a mi ejemplar en sus combinaciones; el que prefiera ir a lo seguro tiene la opción de jugar a Juan Valdez en línea.