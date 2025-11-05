Vicenzo Di Luca: "Tengo un ejemplar de alto dividendo que no deben descartar en el 5y6"

Suscríbete a nuestros canales

Otro de los profesionales que retomó sus labores fue el entrenador Vicenzo Di Luca. Hasta el momento, Di Luca ha inscrito la tarde en catorce ocasiones, donde registra un segundo, un tercero y diez no figuraciones.

Buenos dividendos: Entrenador Carreras en Vivo La Rinconada

A pesar de no contar con material suficiente, el preparador no desmaya ni baja la guardia con los ejemplares que tiene en su cuadra. Meridiano Web, con la intención de ofrecer la más amplia cobertura y apoyar a todos los profesionales por igual, aprovechó la mañana de ajustes para conversar con él sobre sus dos presentados de este domingo.

Trainer el primer ejemplar que va ensillar es en la tercera válida, Lord Ingles en junta con el jinete aprendiz Kelvin Aray.

- Para esta carrera, la cuadra decidió realizar algunos ajustes en sus implementos, buscando maximizar su rendimiento. Además, regresa a las manos de su jinete habitual, una combinación que ya ha probado ser exitosa y con la que incluso acumula victoria.

Luego en la segunda válida del 5y6 nacional, tiene la oportunidad de presentar a la yegua Estrella Real en recorrido de 1.200 metros.

-. Esta yegua se encuentra en plena búsqueda de su mejor condición, pero ha mostrado una gran recuperación en la cancha.

Les pido a los aficionados descartar por completo su última actuación, ya que sufrió tropiezos significativos que afectaron su desarrollo. Considero que para esta semana está lista y podemos estar decidiendo la competencia.