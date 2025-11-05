Aldry Siso: Las dos caras de la moneda velocidad y atropellada en un 5y6 parejo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Aldry Siso conversó con Meridiano Web y ofreció un análisis detallado sobre la venidera jornada de carreras en La Rinconada, y un 5y6 que se ha caracterizado por ser un programa sumamente parejo.

La Rinconada: Entrevista Aldry Siso Jinete

Siso destacó que, en esta ocasión, la clave del éxito para el apostador residirá en identificar y balancear "las dos caras de la moneda" que presenta la jornada: la velocidad y la atropellada. Lógicamente esto tiene que ver con las tres montas que le toca realizar.

La primera monta a realizar es a la altura de la sexta carreras, especial para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras. Alberto Mizrahi te da la oportunidad de montar a Royal Honey.

- He tenido la oportunidad de montar esta yegua en un par de ocasiones. La primera vez arribamos en la cuarta casilla y, si bien en la última donde quedamos sexto sufrimos un tropiezo que la hizo perder el paso, ella demostró gran corazón al mantener el ritmo.

Para esta competencia, la yegua se ha visto bastante bien en la cancha. El entrenador ha realizado un gran trabajo con ella, afinando los detalles. Por lo tanto, esperamos con confianza estar en una posición mucho mejor este domingo.

En la primera válida, luego de 203 días eres el encargado de reaparecer a la yegua Ardentia también del trainer Alberto Mizrahi.

- A esta yegua le correspondió el puesto de partida número uno, y competirá en esta ocasión contra ejemplares de tres años.

Puedo asegurar que, para su reaparición, ella se encuentra en una condición extraordinariamente buena. Llevo mucho tiempo trabajándola y ajustándola con dedicación. Es una yegua muy mansa que ha mostrado gran velocidad en sus ejercicios, algo que esperamos pueda replicar en la carrera para que obtengamos excelentes resultados.

Compromisos: Velocidad y Atropellada La Rinconada Reunión 43

Para cerrar en yunta con Eliecer Gómez tienes el compromiso con la yegua Legionaria en la cuarta válida.

- Sí, en esta ocasión tengo el placer de montarla por primera vez. Estoy muy agradecido con el trainer por el apoyo y la confianza.

He trabajado a Legionaria con bastante dedicación. De hecho, hace un par de semanas la briseamos y se comportó de manera excelente. Esta yegua siempre da la batalla porque es una luchadora nata.