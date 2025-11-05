Atención: Retirado ejemplar que era uno de los favoritos para el ciclo no válido de Hinava

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este miércoles 05 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de las plataformas digitales del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) la información de un ejemplar retirado de la primera carrera del ciclo no válido de la vigésima segunda reunión.

Ejemplar: R22 Hinava Datos Hípicos

Se trata de Asturiano (número 3) pues estaba inscrito en la competencia de inicio de la jornada sabatina para el lote de caballos de tres y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

Este alazán de cuatro años, contaba con la monta del jinete Félix Velásquez y la preparación de Salvador Giordano para el Stud Sermary, al mismo tiempo se perfilaba como el primer favorito para Gaceta Hípica.

Venía de reaparecer luego de 42 día sin correr, por lo que en su última competencia del día 27 de septiembre del presente año llegó segundo a tres cuerpos de Mr. Víctor.

Motivo del Retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales de Hinava, la razón del retiro de Asturiano fue por presentar Traumatismo Generalizado.

Con el retiro del presentado por Giordano se suma también al retiro de The Isaac en la primera válida para el juego del 5y6 valenciano.