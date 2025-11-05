Una tarde espectacular espera tener Jean Carlos Mundo el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Desde el momento en que el Instituto Nacional de Hipódromos anunció los ejemplares inscritos, muchos aficionados de la hípica manifestaron sorpresa. La causa fue ver a una gran yegua con la silla de un experimentado jinete que aún no logra consolidar una victoria en La Rinconada esta temporada.

Se trata de Jean Carlos Mundo, quien este año registra catorce actuaciones en el óvalo caraqueño. Las victorias del profesional han llegado exclusivamente en los hipódromos de Santa Rita (en su momento) y Valencia.

Debido a este contexto, Meridiano Web consideró crucial obtener las impresiones del propio jinete. El objetivo de la entrevista fue que él, delante de las cámaras, manifestara su opinión y estrategia con relación a la gran yegua que monta este domingo: Spectacular Queen del entrenador Ismael Martínez.

"Sí, tengo este compromiso de monta con la yegua Spectacular Queen, y agradezco enormemente a su propietaria, Luz Marina Viña, por la oportunidad, al igual que al entrenador Ismael Martínez.

Tuve la fortuna de trabajar a la yegua el pasado día martes. Ella se encuentra en una condición excelente, y considero que, con un poco de suerte, Dios mediante, estaremos decidiendo la carrera este domingo."

Con la montura de Spectacular Queen, Jean Carlos Mundo no solo busca una victoria, sino que espera concretar ese día espectacular que ansía en el óvalo de Coche.

La yegua, con su excelente trabajo de cancha y la dedicación del jinete, representa una gran oportunidad para que Mundo rompa el celofán en La Rinconada este año. El jinete dejó claro que, si las circunstancias de carrera acompañan, esta combinación tiene todo a su favor para lucirse y entregar a los aficionados una actuación memorable.