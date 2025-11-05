El secreto del líder: Jhonathan Aray recomienda no dejar por fuera de las combinaciones a estas dos yeguas para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Jhonathan Aray firmó un total de cuatro compromisos para cuadragésima segunda reunión. El jinete profesional y líder en la estadística del tercer meeting, conversó en entrevista con el equipo de Meridiano Web, la mañana de este miércoles 05 de noviembre en lo que fue la jornada de ajustes en los espacios del hipódromo La Rinconada, a fin de conocer los detalles de cada una de sus montas.

Entrevista en vivo: Jhonathan Aray Compromisos R43 La Rinconada

Saludos Jhonathan. Cuatro importantes compromisos tienes para la jornada de este domingo. Comienzas en la quinta competencia con la dosañera La Ñe Ñe del trainer Fernando Parilli Araujo y nuevamente va a su debut ¿Cómo ha estado en su preparación?

-Un saludo para toda la afición hípica de Meridiano. La verdad es que estoy contento y agradecido con el entrenador Fernando Parilli por la oportunidad de montar a la potra La Ñe Ñe. Ella lo está haciendo bien y la tenemos en un buen concepto. Estoy seguro de que hará una gran carrera.

Luego en la segunda válida para el 5y6 montarás a la yegua Princesa Lucía que reaparece tras un corto paro de 35 días sin correr.

-Es una yegua que lo ha hecho bien, acumula dos segundos lugares. Este lote no parece ser tan parejo, por lo que ella tiene grandes posibilidades de rematar con éxito. ¡No la dejen por fuera de sus combinaciones!

Para la tercera válida conducirás al potro importado Rozagante que reaparece luego de 77 días sin correr.

-Un caballo norteamericano que lo ha hecho muy bien en la pista. Tuve la oportunidad de brisearlo en tres ocasiones. Mañana lo llevaré al aparato y espero que lo haga bien.

Cierras los compromisos en la quinta válida con la yegua Kate and Me que también regresa luego de 35 días y en su última llegó quinta aún cuando corrió negada ¿Qué nos puedes comentar sobre la presentada de Gabriel Márquez?

-La yegua Kate and Me anda muy bien. Efectivamente, en su última actuación sintió mucho el desgaste de la carrera, por lo que le dimos un tiempo de descanso. Cuenta con varios briseos y buenos ejercicios, y estoy a la espera de las instrucciones del entrenador Gabriel Márquez ¡No la dejen fuera de sus combinaciones!