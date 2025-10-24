José Gilberto Hernández tiene un buen ejemplar para lograr por primera vez esta selectiva en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

José Gilberto Hernández, jinete experimentado, acumula en su palmarés una infinidad de carreras ganadas tanto en el óvalo de Valencia como en el de La Rinconada. A lo largo de su trayectoria, el jockey ha tenido la dicha de conquistar importantes pruebas selectivas; sin embargo, lamentablemente, el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) se le ha hecho esquivo.

En esta edición, Hernández tiene una nueva y valiosa oportunidad para materializar ese anhelado sueño.

Para esta exigente prueba, el jinete montará al ejemplar Maple Grove, uno de los competidores más jóvenes de la carrera. Este caballo es recordado por la sorpresa que protagonizó al ganar el segundo paso de la Triple Corona Nacional, lo que le otorga credenciales de peso para el compromiso.

En la visita respectiva del equipo de Meridiano Web al óvalo de Coche, el experimentado jinete habló sobre la condición de su conducido y la posibilidad de cómo correr al ejemplar en el extenso recorrido de 2.400 metros. Las impresiones de José Gilberto Hernández a la fanaticada hípica fueron las siguientes:

"Este caballo anda extraordinariamente. La última vez, el ejemplar no realizó una buena actuación debido a la fuerte lluvia de esa tarde. Eso nos dio a entender que no le gusta la pista pesada o con fango.

Si Dios quiere, vamos a tratar de llevar el caballo de menor a mayor. De verdad, él tiene mucha fuerza en la recta final gracias a su buen remate. La intención es correrlo cerca de la punta con el propósito de reservarle energía para los metros decisivos y así, finalmente, lograr este Clásico. Dios mediante, esperamos alcanzar el Simón Bolívar este año.

También aprovecho para invitar a toda la fanaticada hípica a este gran evento del día domingo. La jornada estará muy buena. Por último, liguemos a José Gilberto Hernández en este cierre de 5y6 con el caballo Maple Grove."