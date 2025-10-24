"Haremos todo lo posible": Jhonathan Aray decidido a mantener invicto a Special Element este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los ejemplares que genera la mayor expectativa entre los aficionados es, sin duda, el importado Special Element. Este castaño de cuatro años, desde su arribo a tierras venezolanas, solo ha derrochado clase en cada una de sus presentaciones.

Su impecable desempeño es resultado del gran trabajo realizado por su entrenador, Carlos Luis Uzcátegui, quien ha logrado una excelente yunta con el jockey Jhonathan Aray. Esta dupla ha conseguido mantener invicto a este robusto ejemplar de más de 500 kilos.

En la fría mañana de este viernes, el entusiasmo en La Rinconada ya era palpable, un reflejo de la gran fiesta hípica que se espera vivir el domingo. Al final, diecisiete corredores por el retiro de uno (El Kamilo) serán los encargados de brindar un espectáculo durante el exigente recorrido de 2.400 metros.

Con el objetivo de obtener las últimas impresiones, el equipo de Meridiano Web abordó a otro de los protagonistas días antes del magno evento: Jhonathan Aray. El jockey se dirigió al público y esto fue lo que compartió:

"Buenos días. Primeramente, estoy muy agradecido con el entrenador Carlos Luis Uzcátegui por darme la oportunidad nuevamente de correr a este gran caballo que se mantiene invicto.

Estoy muy contento y bastante emocionado. Aprovecho para invitarlos a que vengan este domingo y disfruten del Clásico en vivo. Haremos todo lo posible por hacer una buena carrera con él; de verdad que es un excelente corredor y lo tenemos en un alto concepto. Está invicto, y ya solo esperamos las instrucciones finales del trainer.

De verdad estoy muy contento de participar en este Clásico Simón Bolívar. Saludos para todos y recuerden: ¡los esperamos este domingo!"