Hemirxon Medina: Gran optimismo en el equipo para la carrera estelar de La Rinconada

Las carreras que todos quieren ganar se disputan este domingo en la arena de Coche. Por ello, el equipo de Meridiano Web hizo acto de presencia en las instalaciones de La Rinconada esta mañana, con el objetivo de recabar cualquier información de última hora que pueda resultar vital para los aficionados de cara a la jornada dominical.

Entrevista: Jinete La Rinconada Clásico Internacional Simón Bolívar

Enfocados en la carrera estelar, mantuvimos una conversación exclusiva con el entrenador Hemirxon Medina. Directo al grano, le solicitamos sus impresiones sobre el magno evento y, especialmente, detalles sobre la condición y el chance del ejemplar Rod Hendrick.

Este experimentado corredor no es ajeno al éxito, pues ya conoce lo que es ganar esta selectiva, lo que eleva las expectativas. Medina compartió su visión sobre cómo enfrentará Rod Hendrick este nuevo reto y las claves para repetir la hazaña en el circuito principal.

“Esta semana tengo la gran oportunidad de correr con Rod Hendrick el Clásico Simón Bolívar, considerada una de las mejores pruebas que tenemos en el patio de La Rinconada.

En relación a mi conducido, es un ejemplar que ya ha tenido la dicha de ganar esta selectiva. Actualmente se encuentra en excelente condición física; en cancha y en los aprontes todo lo ha hecho de maravilla. Mantiene unas condiciones óptimas y, en el nombre de Dios, esperamos hacer una gran carrera.

Por último, los invitamos a sellar el 5y6, que es nuestra bandera, y a que asistan al hipódromo para que disfruten de las carreras en una tarde maravillosa, Dios mediante”.

Victoria Clásica: Caballo 2023 La Rinconada

Efectivamente el alazán hijo de Roger Rocket tiene campaña de 24 actuaciones para cinco triunfos y se llevó esta prueba en el año 2023 con la yunta Jean Carlos Rodríguez-Fernando Parilli Araujo.