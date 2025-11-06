MLB: Estos cinco equipos podrían ir tras Gleyber Torres esta temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres tras un año notable con los Tigres de Detroit, volvió a la agencia libre para la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El criollo fue una bujía ofensiva para esta organización de la Liga Americana, pero su futuro de cara al próximo curso no está decidido.

"El De Caracas", como es apodado, fue de los mejores segunda base de todo el beisbol este año y gracias a eso, fue titular en el Juego de Estrellas. Ahora, otra vez como agente libre, el venezolano irá en busca de un contrato que le permita ganar una buena cantidad de millones, ya que gracias a su producción, su valor aumentó.

Posibles destinos para Gleyber Torres en 2026

La página Just Baseball publicó sus principales destinos para Torres en la venidera campaña 2026, y hay varios equipos interesantes en la lista. Entre ellos están nuevamente los Tigres de Detroit, pero también resaltan Gigantes de San Francisco y Marineros de Seattle, todos con necesidades claras en el infield y ganas de reforzar su ofensiva. Sin duda, el caraqueño podría encajar bien en cualquiera de estos equipos y darle un impulso importante a su alineación.

También aparecen los Marlins de Miami y los Guardianes Cleveland como posibles opciones. Los Marlins apuestan por jóvenes con talento, mientras que los Guardians buscan equilibrio entre defensa y poder. Sin importar dónde termine, según Just Baseball, Gleyber seguirá siendo un jugador clave que puede hacer la diferencia desde el primer día.

En 2025, Gleyber Torres se destacó como uno de los mejores peloteros venezolanos en Grandes Ligas. Con los Tigres de Detroit, participó en 145 juegos y consiguió 136 hits, incluyendo 22 dobles y 16 jonrones. Además, sumó 74 carreras remolcadas, 79 anotadas, 85 boletos y cuatro robos de base, terminando la temporada con un promedio de bateo de .256.