El beisbolista Gleyber Torres se une a la fiebre de “La Casa de Alofoke 2”

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más un pelotero venezolano fija su atención en el polémico reality dominicano, “La Casa de Alofoke 2”, en el que participan las venezolanas Daniela Barranco y Diosa Canales, y esta vez se trata de Gleyber Torres.

El segunda base de los Tigres de Detroit, se unió a la dinámica de “Superchats”, en las que diferentes donadores envían dinero en apoyo a sus participantes favoritos, tal como hizo hace unos días ‘El Abusador’, Ronald Acuña Jr.

¿A quién apoyó Gleyber Torres?

A diferencia de Acuña que dividió sus votos en cuatro participantes, el caraqueño de 28 años fue contundente al expresar su admiración por las representantes criollas, quienes a más de una semana del inicio del programa, han sabido ganarse al público.

Por si fuera poco, el pelotero donó el monto total de 500 dólares americanos, los cuales irán dirigidos a las habitantes que él especificó. De esta manera, Gleyber se suma a otros seguidores de “La Casa de Alofoke 2” que hacen su aporte para Diosa y Daniela.

Ronald Acuña Jr. hizo lo mismo

En días pasados, el de La Sabana compartió su donación también de $500 para dos equipos. Primero, el de los boricuas Michael Flores y Jlexis Giraldo y segundo, el de las venezolanas anteriormente mencionadas.

“#Teamlosboris” y “TeamVenezuela”, fue el mensaje que escribió Acuña Jr. para plantar su apoyo a los cuatro participantes que por dos meses lucharán por quedarse con el ostentoso premio y la corona de ganador de esta segunda edición del reality creado por Santiago Matías ‘Alofoke’.