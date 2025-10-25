¿Cómo votar por Diosa Canales en "La casa de Alofoke 2"? Tú decides si gana

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 20 de octubre comenzó la segunda temporada del reality “La casa de Alofoke”, en el que participa la cantante, actriz y modelo Dioshaily Rosfer Canales Gil, conocida como Diosa Canales. La artista se ha mantenido como una de las más fuertes del grupo, ocupando el séptimo lugar en la tabla de votaciones.

Diosa en séptimo lugar

El reality show tiene una duración de tan solo 38 días, en la que famosos han estado compartiendo la casa, siendo el influencer Pollito Tropical uno de los más cercanos a Diosa.

¿Cómo votar por Canales?

El empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke” visitó la casa el jueves 23 de octubre, comunicando a los participantes la votación que tenían del público, quienes deciden quién se llevará el jugoso premio de 4 millones de pesos dominicanos y un vehículo Mercedes Benz del año.

Canales se mostró muy feliz por la séptima posición, pero, pide a sus seguidores seguir votando para estar en los primeros lugares.

1: Entrar al canal oficial de Alofoke Radio Show en YouTube.

2: Busca la transmisión en vivo o el video donde estén abiertas las votaciones.

3: Toca el ícono del dólar del Super Chat (abajo del chat en vivo).

4: Escribe en el mensaje el nombre del participante que apoyas (por ejemplo #TeamDiosaCanales)

5: Elige el monto que deseas enviar (cada aporte cuenta como voto)

6: Confirma tu envío y listo, tu voto aparecerá destacado en el chat.

7: Puedes repetirlo las veces que quieras mientras las votaciones estén abiertas.

Cada Super Chat cuenta como un voto y demuestra tu apoyo a la criolla, quien ha impactado por sus peligrosas curvas.