De respetado galán venezolano a vivir en una casa hogar ¡Dura historia!

El domingo 2 de noviembre cumplió 82 años el actor Humberto García, quien en los 70 protagonizó en Venezuela grandes producciones como “La mujer prohibida” y “Lucecita”. El artista que se consagró como un galán de la pantalla chica, hoy vive en una casa llamada “Hogares Santa Ana”.

El hogar queda en el estado Carabobo, y se dedica por completo al cuidado y protección integral del adulto mayor. Además, ofrecen atención psiquiátrica, un lugar seguro para el actor, quien participó en otras producciones como “Ciudad bendita”, “Mariú”, “Cristal” y “Las niñas de mis ojos”.

¿Qué le pasó?

Muchos no saben que el 14 de noviembre del año 2008, Humberto sufrió un violento ataque por parte de unos delincuentes que le dispararon cuando laboraba como taxista en la gran Caracas.

Hoy se encuentra en silla de ruedas, tranquilo y con un tratamiento para poder seguir recuperándose. Aseguró en una entrevista realizada en agosto de este año sentirse totalmente feliz en la casa hogar con las personas que lo rodean.

“Me siento muy querido por la gente y por los dueños, no quiero que me abandonen, que estén pendiente de mí, que el trato siempre sea bueno. No quiero caminar, quiero sentirme bien y la gente me vea con cariño”, expresó con emoción.

Un mensaje de felicidad

En este sentido, aseveró que no se queja de la delicada situación, y que en ocasiones recibe llamadas de sus hijos y una amiga, a quien describió con mucho cariño y como un apoyo en los momentos más difíciles de su vida.

“Estoy tan agradecido. Aprendí a nunca estar triste, la gente me ha enseñado que debo ser positivo. Me dicen siempre que sonría y lo hago”, dijo.