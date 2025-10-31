¿Qué le ocurrió al actor de “El Príncipe del Rap” que murió a los 42 años?

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del entretenimiento se viste de luto al conocer la partida de Floyd Roger Myers Jr., quien falleció el pasado 29 de octubre de 2025 en su hogar de Maryland. Myers dejó una marca imborrable al aparecer en la icónica serie “El Príncipe del Rap”.

Más allá de ese episodio que lo dio a conocer, su vida posterior estuvo marcada por altibajos de salud, compromiso con la comunidad y una familia que lo llevaba siempre en el corazón. Tenía tan solo 42 años de edad.

El episodio de "El Príncipe del Rap" que lo catapultó

En la temporada 3 de la popular comedia de los noventa, Myers apareció como la versión joven del personaje central de Will Smith, lo que le permitió ingresar al universo televisivo con un rol que muchos recuerdan con cariño.

Por si fuera poco, ese mismo protagonizó otro papel relevante al encarnar al joven Marlon Jackson en la miniserie “The Jacksons: An American Dream”.

Para el espectador, Myers simbolizó la inocencia, el comienzo de una historia que prometía. Pero, detrás de las cámaras, su camino no fue tan lineal. Su última aparición televisiva data del 2000, en la serie “Young Americans”.

Quebrantos de salud

La luz de su carrera quizá se apagó pronto, pero su lucha personal continuó mucho después. Su madre, Renee Trice, reveló que el actor sufrió tres infartos en los últimos tres años antes de su muerte.

En la mañana de su muerte, Floyd estaba en su casa en Maryland, cuando fue afectado por otro ataque cardíaco que resultó fatal. Su progenitora mostró asombro con lo ocurrido, pus, la noche anterior habían conversado por teléfono con normalidad.

“Esto no debería ser así. Roger deja atrás a sus cuatro hermosos hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox, y nuestra amada familia ahora enfrenta la pérdida inimaginable de alguien que significaba todo para nosotros”, escribió en redes.