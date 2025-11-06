Javier Báez se unirá a los Cangrejeros de Santurce para la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol local de Puerto Rico tiene motivos para celebrar, Javier Báez volverá a portar el uniforme de los Cangrejeros de Santurce en la temporada 2025-2026 y será una de las caras del campeonato boricua. El jugador de 32 años viene de tener su mejor temporada con el uniforme de los Tigres de Detroit y podría trasladar su buen momento la pelota de la isla.

Esta será su primera participación en la @lbprc desde la temporada 2015-2016, campaña en la que también jugó con el uniforme blanquiazul de Santurce. Durante su tiempo de acción en la pelota invernal, Báez estuvo en los terrenos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente durante las campañas 2014-2015 y 2015-2016.

Números de Javier Báez con los Cangrejeros de Santurce

En su primera campaña en Puerto Rico, Báez bateó .233 con dos cuadrangulares, siete carreras empujadas y cuatro anotadas en solo 11 compromisos. Mientras tanto, en su segundo año con el uniforme santurcino jugó en 15 partidos y promedió .250 con dos jonrones y 10 carreras remolcadas, además de siete anotadas.