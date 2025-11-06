El susurrado "dato más corrido”: Descubre la yegua que es mencionada para la segunda válida del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El sentimiento nacional abraza las carreras hípicas. El hábito principal del apostador radica en la maestría del hipismo venezolano, que exige el estudio y análisis de las campañas de los ejemplares. Por ejemplo, determinar el porcentaje de efectividad de la yunta ganadora (jinete/entrenador) resulta crucial.

Es por esta razón que la reunión 43 será este domingo 09 de noviembre, por lo la afición hípica disfrutará desde las tribunas de una cartelera de 13 carreras sin la inclusión de pruebas selectivas.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La novena competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es para el lote de yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadores de 1 y 2 carreras (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

De las 10 competidoras inscritas participa la alazana Mi Catira Emma (número 2), repite la monta del aprendiz Oliver Medina y presentada por Rohendy Gamez para los colores del Stud La Pandilla.

La nacida y criada en el Haras La Alhambra, se perfila como la primera favorita para Gaceta Hípica, al mismo tiempo hace su regreso a la pista caraqueña luego de un corto descanso de 35 días sin correr.

En su última actuación que fue en la tercera válida disputada el pasado domingo 05 de octubre llegó segunda a cuatro cuerpos de la ganadora Natalia Princess.

Ejercicio previo: Carrera de los acumulados del 5y6 La Rinconada

Este miércoles 05 de noviembre la presentada por Gamez galopó dos vueltas, en pelo publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).