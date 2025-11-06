Pura velocidad: La yegua más rápida en los ajustes se esconde en la quinta válida del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima tercera reunión inicia una nueva programación de 13 competencias sin selectivas y la duodécima carrera será una de las destacadas en la arena caraqueña donde participarán yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, ganadoras de una carrera en distancia de 1.400 metros pautada para las 5:10 pm.

Sorpresa: Velocidad 5y6 Carreras La Rinconada

Una de las participantes es Copacabana con la monta en esta ocasión del jinete profesional Jean Carlos Rodríguez, entrenada por el joven German Rojas Jr. para los colores del Stud ‘Rampama’.

En su campaña en el óvalo de Coche, la tresañera tiene 13 actuaciones, 1 primero, 3 segundo, 1 terceros, 2 quintos y 6 no figuraciones lo que quiere decir que hasta ahora cumple con una campaña aceptable. Su última actuación fue el 26 de octubre del presente año, llegó en el sexto lugar con tropiezos a trece cuerpos de la ganadora Jenifer Daniela que ese día no dejo mover a nadie.

Este miércoles 05 de noviembre la nacida en el Haras La Orlyana ajustó 14 26 (400 metros) (ES) 37,3 2P 50,1/ 2da vuelta, muy veloz con remate de 12 con el jinete May Romero Q, de acuerdo con la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Reunión 43 Yeguas