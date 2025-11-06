Su ajuste explosivo con remate de 12.2 la convierte en la potencial verduga de la línea del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

De cara a la reunión número 43, que tiene previsto celebrarse en el Hipódromo Internacional de La Rinconada, formará parte de la décima fecha del tercer meeting, donde tanto jinetes como entrenadores buscarán aumentar sus registros y otros tomarse la primera foto del 2025 en la jornada dominical.

Datos hípicos: Ajuste contenido La Rinconada

La yegua Vienna Dinamita, entrenada por Ademar Rodríguez Piñango, se perfila como una de las participantes a convertirse en sorpresa en la octava carrera, primera válida. Esta competencia reúne a yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, tanto debutantes como no ganadoras. Se correrá sobre una distancia de 1.300 metros.

Es importante señalar que por tercera ocasión consecutiva le corresponde salir por un puesto de afuera en el partidor. Su jinete para esta ocasión será nuevamente el profesional Larry Mejías quien viene de montarla en su anterior presentación donde arribó en la tercera casilla en una carrera de 1.100 metros, ganada por Genesis Paola.

Esta yunta jinete-entrenador hasta el momento tiene una participación en conjunto sin poder conseguir triunfo y esta semana coinciden nuevamente para culminar con esa racha o comenzar una positiva para ambos profesionales.

En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 05 de noviembre del 2025, arrojaron que Vienna Dinamita: 16,1 29 41,2 (600 metros) (ES) 54,1 2P 69,1/ contenida con remate de 12,2 con Larry Mejías, de acuerdo a los informes de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Favoritas de la carrera: La Rinconada Yeguas