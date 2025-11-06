Ejemplar se declaró listo desde el martes: La anticipación en su ajuste que confirma otro triunfo inminente en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 09 de noviembre será la reunión 43 en el hipódromo La Rinconada lugar donde la afición hípica podrá disfrutar de las 13 emocionantes carreras, y a pesar de no contar con pruebas selectivas el atractivo de la tarde lo tiene el 5y6 nacional y un monto a repartir de $1.250.000 para el feliz ganador de cuadro único.

La séptima carrera que da inicio al juego del loto hípico, está reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Gran Pepe (número 4 en la gualdrapa), es un castaño de seis años de edad nacido y criado en el Haras La Orlyana que luego de superar problemas físicos reapareció a lo grande al punto de acumular par de victorias consecutivas en la arena de Coche.

El pupilo del Stud 'Don Rafael V' contará nuevamente con la conducción del aprendiz Leomar Sangronis, lo que asegura un efectivo descargo de cuatro kilos para el ejemplar entrenado por Pedro Coronil.

Es importante destacar que el pupilo de Coronil ajustó el martes 04 de noviembre: 16,1 30,3 43,2 (600 metros) (ES) recta de enfrente, contenido con remate de 12.4 con el traqueador Gabriel Barrios, de acuerdo a la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Enemigos de la Carrera: Caballos Maduros

1. Futuro: Es el ejemplar lógico y primer cotizado para esta carrera que repite en la monta de Jaime Lugo y a pesar de los 56 kilos tiene carreras que lo acreditan para alcanzar una nueva victoria.

2. Bravucón: En una ejemplar que le gusta correr por dentro y en esta ocasión parte afuera. Sin embargo, el descargo de tres kilos lo va a beneficiar.