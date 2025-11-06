Fue la gran favorita y falló ahora en carrera pareja con excelente ajuste no puede ser olvidada en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 09 de noviembre será la cuadragésima tercera reunión en el hipódromo La Rinconada, lugar donde la afición hípica podrá disfrutar de la cartelera de las 13 carreras, sin pruebas selectivas.

La duodécima carrera (Quinta Válida para el 5y6) será una competencia reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, ganadoras de una carrera (excluyendo reclamos en Venezuela), en el recorrido de 1.400 metros. A última hora, la nómina se reduce a nueve participantes tras el retiro de Kate And Me.

La Rinconada: Anabella Quinta Válida Yegua Datos hípicos

Entre las participantes se encuentra Anabella (número 9), será montada en esta ocasión por Robert Capriles y presentada por Ramón García Mosquera, además de reaparecer en la pista caraqueña luego de 35 días sin correr y se perfila como la segunda favorita de Gaceta Hípica. Para está competencia, la alazana utilizará los implementos: Bozal Blanco (+BB) y La (Lengua Amarrada).

Su última actuación subió al recorrido de 1.800 metros y fue la gran favorita con la monta del aprendiz Winder Véliz, la yegua falló al arribar en el segundo lugar en carrera ganada con facilidad por la yegua Majestuosa.

Ajuste: La Rinconada Cómoda 1.400 metros

Hay que destacar que este tresañera ahora va en contra de una gran favorita (Universal Joy) y consiguió este miércoles 05 de noviembre el siguiente ajuste de: 16,1 31,1 44 (600 metros) (EP) 58,3 2P 74,1/ 90,2// cómoda, sin hacerle nada y con remate de 12,4 con el traqueador L. Tovar. Información publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Rivales de la carrera: Yeguas La Rinconada