La primera del 5y6 en La Rinconada se queda sin una: retiro sorpresa de un participante

La información la dio a conocer el INH en sus plataformas digitales

Por Gustavo Mosqueda
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 11:29 am
La primera del 5y6 en La Rinconada se queda sin una: retiro sorpresa de un participante
Foto: David Urdaneta
La Rinconada prepara una jornada hípica cargada de adrenalina. Este domingo, el Hipódromo da inicio al tercer y último cuatrimestre del año que contempla la apertura del tercer meeting como parte de la reunión 34 en su primera fecha.

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de este jueves 4 de septiembre, a través de sus redes sociales, se conoció la información de una yegua que estaba inscrita para la séptima competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Yeguas

Se trata de la tresañera Brisa Del Valle (número 6) pues iba a una nueva carrera especial para yeguas nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros.

Esta ejemplar nacida y criada en el Haras Loa Samanes Polo & Racing, al mismo tiempo es una hija de Slew´s Tizzy en Bear Inheritance por Dixie Unión que sería conducida por el jinete profesional Kelvin Perfecto y en su más reciente actuación había llegado en la décima casilla a 23 cuerpos de la ganadora Isométrica.

                                         

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila de José Luis Balzan es por Absceso Región Escapular Izquierda.

De acuerdo a fuentes digitales

Un absceso es una acumulación de pus y tejido muerto causada por una infección bacteriana que puede ocurrir en los caballos. En la región escapular izquierda, un absceso indica que la infección bacteriana se ha alojado y se está acumulando en la zona de la paleta (escápula) del caballo, provocando dolor, hinchazón y posible cojera

