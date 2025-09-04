La sucesora del campeón: Hija de un ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar se estrena este domingo en la R34

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo meeting de la temporada 2025 comienza este domingo 07 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, al desarrollarse la reunión número 34 con la cartelera de 12 carreras que esta vez no incluye prueba selectiva.

La jornada dominical comienza con la primera del programa no válido para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

Con un total de seis competidoras, la que más se resalta es Reysgar (número 6), nacida y criada en el Haras El Centauro y es el primer producto del semental Tap Daddy (USA) (Scat Daddy-Easy Tap), ejemplar importado que fue ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar (G1) en 2018, además de otras selectivas de renombre en el óvalo caraqueño.

Mientras que su madre Satanta (Ershaad-Adivina), también cumplió campaña en la arena de Coche de una victoria en siete presentaciones, al mismo tiempo fue figuradora en los Clásicos: Ciudad de Caracas (G1), y Andrés Bello (G2).

Para está ocasión, la dosañera Reysgar será montada por el joven jinete Kelvin Perfecto y presentada por José Luis Balzán, para los colores del Stud Reina Morena 2.

Con este pedigree, sin duda estamos ante una futura corredora campeona y para esta competencia debut demostrará toda su potencial y su condición físico-atlética.

Trabajo en el aparato: La Rinconada

Este miércoles 03 de septiembre la castaña debutante trabajó desde el aparato en pelo, dio pique y salió al tiro publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).