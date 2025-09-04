Yegua mejora mucho en su ajuste del miércoles y es el dato para la carrera de los acumulados

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 12 competencias sin cortes selectivos es la cartelera para la presentación de la trigésima cuarta reunión donde jinete y entrenadores comenzaran a marcar sus registros con motivo al inicio del último meeting de la temporada, la cual se efectuará en el hipódromo La Rinconada este domingo 07 de septiembre, a partir de las 1:00 de la tarde.

La sexta válida para el 5y6 Nacional es la duodécima del programa que todos quieres ganar, especial para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de una carreras (A excepción de carreras de reclamo) con una nómina oficial de 13 inscritas.

Mi Goajira Adorada: R34 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Entre las competidoras se encuentra Mi Goajira Adorada (número 8), será montada para esta ocasión por Jhonathan Aray y presentada por William Laya para el Stud “G&B”. La última competencia fue el 17 de agosto del presente año donde llegó octava a 24 cuerpos de la ganadora Madame Walker.

Ajuste: La Rinconada Acumulados

Hay que destacar que esta castaña de cinco ajustó este miércoles 03 de septiembre 15,1 29,3 42,2 600 metros (EP) 55,4 2P 72,4/ 88// 103,4/// Centro de Cancha, cómoda con remate de 12,4 con el mismo J. ARAY, publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Enemigas de la carrera: Yeguas