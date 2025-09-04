Un giro inesperado en la quinta carrera: Un no favorito ajusta contenido y podría dar la sorpresa en la R34

Suscríbete a nuestros canales

Con gran expectativa, el hipódromo La Rinconada dará inicio a su tercer meeting de la temporada 2025 este domingo 7 de septiembre, donde presenta la reunión número 34 del año. Los aficionados podrán disfrutar de 12 interesantes carreras, en la que se destaca el tradicional 5y6 que comenzará a disputarse a partir de la séptima competencia.

Ajuste con posibilidad de sorpresa: Carreras en Vivo La Rinconada

En la quinta carrera del domingo, con hora de partida de las 2:40 de la tarde, para ejemplares nacionales e importados de tres y cuatro años, ganadores de una carrera, en distancia de 1.200 metros, con una nómina de siete purasangres a competir, por un premio especial de $22.000, correrá el macho castaño de tres años Doble Ataque, presentado de Carlos Luis Uzcátegui.

Este tresañero no ha podido conseguir una nueva victoria desde el pasado 20 de abril del 2025. Hasta el momento tiene registro de siete actuaciones para un triunfo. Cabe destacar que en su carrera más reciente del 17 de agosto del 2025 arribó en la cuarta casilla en carrera ganada por otro buen corredor llamado Forrest Gump, para esa ocasión contó con la monta de Aldry Siso.

Con un excelente ajuste de por medio, el purasangre Doble Ataque se presenta como una opción fuerte para este domingo. El ejemplar, que fue inscrito nuevamente, contará con un descargo de tres kilos por parte de Winder Véliz. Ayer, miércoles 3 de septiembre, Doble Ataque realizó uno de los mejores ajustes de cara a la reunión.

14 27,2 39,4 600 metros (EP) recta de enfrente, contenido, muy bien con remate de 12,2 con Carlos Herrera. Informó la División de tomatiempos del INH en su hoja de anotaciones.

