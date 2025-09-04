Mucho cuidado: La yegua que sin ser la favorita demostró su potencial en los ejercicios previos para la R34

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting sigue arranca a todo tres con la realización de la trigésima cuarta reunión, el cual, cuenta con la programación de 12 competencias, y la activación del 5y6 nacional desde la séptima carrera de la tarde con hora de partida 3:30 pm. en la arena del óvalo de La Rinconada.

A la altura de la segunda del ciclo de las no válidas, es una carrera especial para yeguas nacionales e importadas de 4 y 5 años, ganadores de 2 y 3 carreras que cuenta con una premiación adicional especial a repartir de $20.000.

La Rinconada: Yegua Sorpresa Reunión 34

Legionaria, es una castaña de cuatro años hija de un gran semental llamado King Seraf por Queen Love por Great Hunter que hasta ahora tiene récord de 15 actuaciones para dos triunfos.

La última actuación gustaba mucho en la cuadra y la yegua no fue la misma ya que no pudo avanzar de la novena casilla con la monta de Jean Carlos Rodríguez. Para esta ocasión el entrenador Eliecer Gómez buscó los servicios del jinete aprendiz Oliver Medina quien le proporciona un oportuno descargo de cuatro kilos para el recorrido de 1.100 metros.

Ajuste: La Rinconada Yegua Contenida

Este miércoles 3 de septiembre, Legionaria trabajó 16 29,3 42,2 600 metros (ES) 2 da vuelta 56,3/ recta de enfrente, contenida con remate de 12,4 con el mismo Oliver Medina, gracias a la información de las hojas de ajustes publicada por la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigas a vencer: Yeguas La Rinconada