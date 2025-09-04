Atención: La gran opción de Gaceta Hípica va con un ajuste crucial para el 5y6 de la R34

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting del 2025 comienza este domingo 24 de agosto con la presentación de la trigésima cuarta reunión por lo que tendrá una programación de 12 carreras sin la inclusión de pruebas selectivas.

La octava competencia, segunda válida para el 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de cinco años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: Gran opción Ejemplar 5y6 Datos hípicos

De los 10 corredores inscritos se encuentra el importado Mr. Keating (USA) (número 8), que será montado por Franklin Puello Jr., preparado por Dany Pimentel para los colores del Stud The Big Tony.

Asimismo, se perfila como el primer favorito, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 03 de septiembre, el conducido por Puello Jr., galopó dos vueltas, suaves, en pelo informado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

