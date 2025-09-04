La estrategia para ganar: Mira lo que sucedió con el ajuste de la línea de Gaceta Hípica que buscará repetir con victoria en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada recibe la reunión número 34, el día domingo 07 de septiembre, que a su vez se inicia el tercer y último meeting de la temporada 2025. En esta ocasión se tendrá una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas.

En la cartelera dominical se correrá la décima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros, con una nómina de 11 participantes más un premio especial adicional de 22 mil dólares.

La importada Coach Sessa (USA) (número 8) es una de las competidoras inscritas para está válida, con la monta de Jhonathan Aray y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone, al mismo tiempo es primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

Hay que recordar que su última actuación en el óvalo de Coche fue el pasado 17 de agosto en el lote de debutantes o no ganadoras julio, pues logró su victoria con 13 cuerpos de ventajas, con crono de 81 segundos exactos para el recorrido de 1.300 metros.

El día miércoles 03 de septiembre, la pupila de Uzcátegui galopó una vuelta, suave en pelo, cómoda publicada por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

