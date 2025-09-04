La sorpresa silenciosa de los siete: Un potro ajusta cómodo y se mete en la pelea por la victoria

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del 5y6 nacional está a punto de desatarse. La programación de las pruebas válidas dará inicio con la sexta competencia de la reunión 34 dominical, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Los aficionados podrán empezar a sellar sus jugadas y prepararse para una tarde llena de adrenalina hípica.

Ahora bien, las carreras no válidas lucen muy parejas, una de ellas en la cuarta especial para potros nacionales e importados de dos años debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros, pautada para las 2:15 de la tarde en la arena caraqueña, con una nómina de 7 participantes inscritos.

Datos hípicos: La Rinconada Potro Dividendo Cómodo

Entre ellos estará presente Magneto (número 4), un tordillo hijo de Neolithic en Venezuelan Talent por Outwork, nacido y criado en el Haras La Orlyana, con la monta del jockey Jaime Lugo, presentado por Carlos Radelli para el Stud “Doña Lizz”.

Este tordillo de dos años va a su primera presentación en la arena de Coche, cabe destacar que él fue inscrito el pasado 24 de agosto, pero fue retirado por escaparse antes de la carrera.

Trabajos del Tordillo: La Rinconada Buen Dividendo

En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 03 de septiembre del 2025, arrojaron que Magneto, hizo 16 29,2 41,4 600 metros (ES) 55,2/ 70,3// cómodo con remate de 12,2 con el mismo J. Lugo, de acuerdo a los informes preliminares de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Potros a vencer: La Rinconada Carrera