La sorpresa silenciosa de los siete: Un potro ajusta cómodo y se mete en la pelea por la victoria

La emoción del 5y6 nacional está a punto de desatarse. La programación de las pruebas válidas dará inicio con la sexta competencia de la reunión 34 dominical, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Los aficionados podrán empezar a sellar sus jugadas y prepararse para una tarde llena de adrenalina hípica.
Ahora bien, las carreras no válidas lucen muy parejas, una de ellas en la cuarta especial para potros nacionales e importados de dos años debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros, pautada para las 2:15 de la tarde en la arena caraqueña, con una nómina de 7 participantes inscritos.
Entre ellos estará presente Magneto (número 4), un tordillo hijo de Neolithic en Venezuelan Talent por Outwork, nacido y criado en el Haras La Orlyana, con la monta del jockey Jaime Lugo, presentado por Carlos Radelli para el Stud “Doña Lizz”.
Este tordillo de dos años va a su primera presentación en la arena de Coche, cabe destacar que él fue inscrito el pasado 24 de agosto, pero fue retirado por escaparse antes de la carrera.
En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 03 de septiembre del 2025, arrojaron que Magneto, hizo 16 29,2 41,4 600 metros (ES) 55,2/ 70,3// cómodo con remate de 12,2 con el mismo J. Lugo, de acuerdo a los informes preliminares de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.
- Viejo Parra: Hijo de la ganadora selectiva Luna Santa que también hace su estreno con la monta de Robert Capriles y que en sus reportes previos indica que lo hace muy bien, mucho cuidado.
- Egiogbe (USA): Este importado hizo su estreno en una prueba selectiva y a pesar de confrontar tropiezos en el recorrido no lo hizo mal al llegar en el quinto lugar de la tabla, repite Aray y cuidado que esta yunta ha sido una de las más efectivas en la temporada.