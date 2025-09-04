Hipismo

La cuarta carrera será un nuevo inicio para futuros corredores que darán lo mejor de sí en La Rinconada

Por Gustavo Mosqueda
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 08:58 am
La sorpresa silenciosa de los siete: Un potro ajusta cómodo y se mete en la pelea por la victoria
Foto: David Urdaneta
La emoción del 5y6 nacional está a punto de desatarse. La programación de las pruebas válidas dará inicio con la sexta competencia de la reunión 34 dominical, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Los aficionados podrán empezar a sellar sus jugadas y prepararse para una tarde llena de adrenalina hípica.

Ahora bien, las carreras no válidas lucen muy parejas, una de ellas en la cuarta especial para potros nacionales e importados de dos años debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros, pautada para las 2:15 de la tarde en la arena caraqueña, con una nómina de 7 participantes inscritos.

Datos hípicos: La Rinconada Potro Dividendo Cómodo

Entre ellos estará presente Magneto (número 4), un tordillo hijo de Neolithic en Venezuelan Talent por Outwork, nacido y criado en el Haras La Orlyana, con la monta del jockey Jaime Lugo, presentado por Carlos Radelli para el Stud “Doña Lizz”.

Este tordillo de dos años va a su primera presentación en la arena de Coche, cabe destacar que él fue inscrito el pasado 24 de agosto, pero fue retirado por escaparse antes de la carrera.

Trabajos del Tordillo: La Rinconada Buen Dividendo

En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 03 de septiembre del 2025, arrojaron que Magneto, hizo 16 29,2 41,4 600 metros (ES) 55,2/ 70,3// cómodo con remate de 12,2 con el mismo J. Lugo, de acuerdo a los informes preliminares de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Potros a vencer:  La Rinconada Carrera

  1. Viejo Parra: Hijo de la ganadora selectiva Luna Santa que también hace su estreno con la monta de Robert Capriles y que en sus reportes previos indica que lo hace muy bien, mucho cuidado.
  2. Egiogbe (USA): Este importado hizo su estreno en una prueba selectiva y a pesar de confrontar tropiezos en el recorrido no lo hizo mal al llegar en el quinto lugar de la tabla, repite Aray y cuidado que esta yunta ha sido una de las más efectivas en la temporada.

 

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Jueves 04 de Septiembre de 2025
Hipismo